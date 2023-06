Inter, Lazio, Roma e Juventus: le ultimissime

Per i nerazzurri appuntamento con la storia. Sarri ha scelto l'attaccante. La Roma ha chiuso il secondo colpo. Lo sfogo social di Locatelli

ROMA – Appuntamento con la storia per l'Inter che alle 21 a Istanbul proverà a riportare in Italia la Champions League che lei stessa avevao vinto 13 anni fa. Di fronte la corazzata Manchester City. Le probabili formazioni

Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha scelto il vice Immobile: sarà Milik. Oggi scadrà l’opzione di riscatto della Juve fissata a 7 milioni (erano previsti anche due milioni di bonus). I bianconeri, salvo sorprese, la faranno cadere. Lotito è in agguato, ha concordato con Sarri l’assalto a Milik e proverà a lanciarlo in tempi brevi. Milik è già stato contattato da Mau, ha ottenuto la disponibilità a firmare per la Lazio. Il Marsiglia lo cede, aspetta la migliore offerta, chiede almeno 9 milioni. Salvo aste.

In casa Roma occhio alle uscite per realizzare i famosi 30 milioni di plusvalenze per i paletti Uefa ma anche acquisti: si va verso la chiusura per N’Dicka nonostante l'intromissione del Milan. Il difensore ha dato la parola alla Roma per chiudere la trattativa, e grazie a super offerta è arrivato il si del giocatore che guadagnerà 4 milioni netti per cinque stagioni, più un bonus alla firma del contratto. Si va verso la funata bianca.

Sui social lo sfogo del giocatore della Juventus Manuel Locatelli: “È finita per me questa stagione. È inutile negarlo, è stato un anno difficile per tanti motivi. Per mesi non si è capito nulla dei nostri punti, ce li toglievano, ce li ridavano e ancora li toglievano. In tutto questo noi sempre uniti, sempre una parola positiva per il compagno e sempre pronti a soffrire insieme. Ecco, per questo sono molto orgoglioso del nostro gruppo. Potevamo e potevo fare di più, ma ho la consapevolezza di aver sempre dato tutto quello che avevo... Fino alla Fine. Ringrazio chi ci e mi ha sostenuto in ogni momento".