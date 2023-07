Inter, Diritti Tv, Roma e Juve: le ultimissime

Telenovela finita: Marcelo Brozovic è un nuovo calciatore dell'Al-Nassr. Ad ufficializzare l'ingaggio del 30enne regista sui propri profili social ufficiali è stato lo stesso club saudita, che ha dunque raggiunto l'accordo con l'Inter (su una cifra di circa 18 milioni di euro) e con il centrocampista (per lui un triennale da circa 100milioni di euro totali).

Si è conclusa con un nulla di fatto l'Assemblea della Lega di Serie A, che si era riunita per l'assegnazione dei diritti audiovisivi 2024-2029. I rappresentanti delle venti società italiane iscritte al massimo campionato, non hanno accettato le offerte presentate dai broadcaster per i diritti TV del campionato di Serie A a partire dalla stagione 2024-25. I club hanno deciso di estendere le trattative private. Il prossimo appuntamento è fissato per il 14 luglio.

Diego Llorente alla Roma, adesso ci siamo per davvero. Il difensore è ad un passo dal ritorno a Trigoria. In questi minuti è in corso lo scambio di documenti tra la Roma e il Leeds per regalare a Mourinho quel difensore che in soli sei mesi ha dimostrato quell’affidabilità cruciale per i piani dello Special One.

Paul Pogba è arrivato nel pomeriggio alla Continassa di Torino per iniziare ufficialmente la preparazione della prossima stagione con la Juventus. Il centrocampista francese, dopo i numerosi allenamenti estivi, ha deciso di interrompere con una settimana d'anticipo le sue vacanze a Miami. L'inizio del ritiro della Juventus è previsto infatti per il 10 luglio, ma lui è già alla Continassa. Il francese sosterrà le visite mediche per poi iniziare ufficialmente a lavorare in campo per la nuova stagione. L'obiettivo è farsi trovare al 100% della condizione e mettere definitivamente da parte i numerosi problemi fisici.