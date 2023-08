Lazio, Inter, Roma e tennis: le ultimissime

Luca Pellegrini è ad un passo dal ritorno alla Lazio. Il club biancoceleste ha trovato l'accordo con la Juventus per il prestito biennale del terzino sinistro. Pellegrini era arrivato a Roma alla fine dello scorso mercato invernale ed aveva giocato l'ultima parte di campionato agli ordini di Maurizio Sarri, prima di fare ritorno alla Juventus. I bianconeri contribuiranno in buona parte al pagamento dell'ingaggio.

L'Inter batte il Salisburgo in amichevole per 4-3. I nerazzurri si impongono grazie all'autogol di Pavlovic e le reti di de Vrij, Correa e Sensi. Debutto amaro per Sommer. L'ex portiere del Bayern Monaco è stato protagonista di una papera che ha portato al momentaneo vantaggio del Salisburgo.

Il santos blocca Marcos Leonardo, centravanti seguito dalla Roma. Il tecnico Aguirre in conferenza stampa ha dichiarato: "Non ho ancora parlato con lui, lo farò presto. Capisco la situazione del giocatore, è normale, Marcos ha ottime possibilità per sé e per la sua famiglia. Ma ho davvero bisogno di lui e non credo sia possibile che se ne vada in questo momento. Tra l’altro non abbiamo un suo sostituto. Mi piacerebbe che rimanesse con me e cercherò di aiutarlo a segnare tanti gol e ad essere venduto per 30 milioni".

Matteo Arnaldi è stato eliminato al secondo turno del torneo di Toronto. Il tennista ligure, numero 66 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, si è arreso contro il russo Daniil Medvedev, numero 3 del ranking Atp e seconda forza del seeding, col punteggio di 6-2 7-5. Vittoria invece per Lorenzo Musetti, che ha sconfitto in tre set il greco Kokkinakis.