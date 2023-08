Roma, Sinner, Bonucci e esteri: le ultimissime

Ferri corti tra Matic e la Roma. Il centrocampista serbo continua ad allenarsi individualmente: ormai la rottura sembra insanabile. Matic ha ormai deciso di voler giocare per il Rennes, accettando l’offerta biennale con opzione per un’altra stagione da tre milioni netti. Pinto per la sua sostituzione punta tutto sul ritorno di Paredes.

Jannik Sinner batte Monfils ed approda in semifinale al torneo di Toronto. L'altoatesino supera il francese in tre set: 6-4, 4-6, 6-3 e accede al penultimo atto del Masters 1000 canadese: sfiderà Paul che ha eliminato a sorpresa il numero uno al mondo Alcaraz.

Tra Bonucci e la Juventus finisce in tribunale. Il difensore si è rivolto al Coni per chiedere il reintegro in prima squadra, dopo la decisione del club di non considerarlo all'interno del progetto tecnico della nuova Juventus. Il difensore cercherà di dimostrare che il club ha violato l'articolo 7 dell'accordo collettivo.

Premier League, Ligue 1 e Liga tornano in campo. In Francia il Paris Saint Germain (senza Messi, nel pieno della bagarre con Neymar e con Mbappè ancora incerto) affronterà il Lorient. In Inghilterra, scenderanno in campo l'Arsenal e il Brighton di De Zerbi. In Spagna riflettori puntati sul Real Madrid di Carlo Ancelotti, impegnato sul campo dell'Atletico Bilbao.