Roma, Lazio, Premier e tennis: le ultimissime

Tutte le ultime notizie in meno di due minuti

La Roma dice addio a Matic. Il club giallorosso ha accettato l'offerta del Rennes di circa tre milioni di euro. Il centrocampista aveva già dato l'ok al passaggio in Ligue 1. I giallorossi salutano il serbo (richiesto lo scorso anno da Mourinho per regalare esperienza al reparto di centrocampo) e cercano ora il sostituto. Paredes è in pole position.

Maurizio Sarri prepara l'amichevole contro il Latina di domani, organizzata per ricordare Vincenzo D'Amico, scomparso il primo luglio scorso. Il tecnico, nell'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, potrà disporre di Kamada e Isaksen, i due nuovi acquisti. Grande attesa intanto per il prossimo arrivo di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, dopo la chiusura della trattativa con la Juve.

L'Arsenal risponde al Manchester City e batte 2-1 il Nottingham Forrest nella prima giornata di Premier League. Stasera esordio anche del Real Madrid di Carlo Ancelotti in Spagna (contro l'Atlhetic Bilbao) e del Paris Saint Germain, che ospiterà il Lorient.

Jannik Sinner contro Tommy Paul, in palio un posto nella finale del torneo di Toronto. L'azzurro, dopo aver eliminato Berrettini e Monfils, affronterà il numero quattordici al mondo, che ha sconfitto nei quarti Alcaraz.