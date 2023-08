Sinner, Roma, Bayern e arbitri: le ultimissime

Sinner in finale a Toronto. La Roma stringe per Zapata. Il Lipsia vince la Supercoppa di Germania. Rocchi duro contro i razzisti

ROMA - Jannik Sinner ha battuto l'americano Tommy Paul nella semifinale del torneo Atp 1000 di Toronto, accedendo cosi' alla finale in programma domenica. Sinner ha vinto per 6-4, 6-4 in 1 ora e 56 minuti. In finale trova l'australiano Alex de Minaur.

La Roma punta tutto su Duvan Zapata. Il centravanti colombiano mè pronto a cominciare una nuova avventura dopo gli arrivi di Scamacca (uno degli obiettivi della Roma) edì El Bilal Touré, e vede di buono occhio un trasferimento a Trigoria per essere di nuovo titolare. Trovato l'accordo co il giocatore serve quello con l'Atalanta che chiede tre milioni per il prestito più altri 6-7 per l’obbligo di riscatto condizionato al 40% delle presenze, più qualche bonus legato al rendimento del giocatore. Pinto ha alzato l’offerta a due milioni e chiede uno sconto.

Va al Lipsia la Supercoppa tedesca 2023. La squadra della Red Bull vendica la sconfitta della scorsa stagione e, alla seconda finale consecutiva contro il Bayern, questa volta batte i bavaresi, rovinando la festa dei campioni di Germania, entusiasti per l'arrivo di Harry Kane dal Tottenham (debutto dell'attaccante inglese al 63' al posto di Tel), ma sconfitti all'Allianz Arena.

Tolleranza zero contro il razzismo. Nel giorno conclusivo del raduno dell'Aia a Cascia, il designatore Gianluca Rocchi è categorico: "Noi bloccheremo la partita, i nostri arbitri sanno che al minimo accenno di razzismo la gara verra' fermata. Non deve passare il messaggio che gli arbitri non siano sensibili a questo tema, poi l'ultima voce in capitolo spetta a chi gestisce l'ordine pubblico, noi non vogliamo certo sostituirci", ha spiegato Rocchi.