Sinner, Roma, Lazio e Taylor: le ultimissime

Uno straordinario Jannik Sinner conquista la finale del Masters 1000 di Toronto battendo lo statunitense Tommy Paul in due set con un doppio 6-4. L'azzurro affronterà ora nella finalissima contro Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha battuto 6-1, 6-3 lo spagnolo Alejandro Davidovich nell'altra semifinale.

Duvan Zapata ha detto si alla Roma. L'attaccante colombiano ha dato l'ok al trasferimento nella capitale. Ora starà a Pinto convincere il club bergamasco. Trattativa conclusa con gli agenti, Duvan percepirà 3 milioni netti a stagione in un contratto probabilmente biennale con opzione per una terza stagione.

Maurizio Sarri pronto a lanciare Isaksen e Kamada nell'ultima amichevole pre campionato. I biancocelesti saranno impeganti questa sera a Latina per il primo memorial dedicato a Vincenzo D'Amico. Per il tecnico sarà l'occasione di vedere all'opera i due nuovi acquisti. Attesa per l'arrivo nella capitale di Pellegrini e Rovella.

Chelsea contro Liverpool in Premier League. Ad arbitrare il match, sarà l'arbitro Taylor. Il direttore di gara, criticato asparamenente da Josè Mourinho dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, è nell'occhio del ciclone. I tifosi del Chelsea hanno addirittura organizzato una petizione per chiedere che non venisse più designato con i Blues.