Juventus, Inter, formula uno e MotoGp: le ultimissime

Vincono Juve, Inter, Torino e Lecce. A Monza trionfa il solito Verstappen. Doppietta Barcellona ad Aprila

ROMA – La Juventus espugna Empoli 2-0 grazie alle rete di Danilo e Chiesa e sale a quota 7 punti in classifica. Gara a senso unico al Castellani con l'Empoli che costruisce qualche azione da gol ma non riesce mai a concretizzare. Per la squadra di Allegri una vittoria meritata con Vlahovic che si è fatto parare un calcio di rigore da Berisha.

L'Inter cala il poker e travolge la Fiorentina. A punteggio pieno dopo tre giornate, la squadra di Inzaghi supera 4-0 i viola e aggancia in vetta il Milan, in vista del derby che ci sarà dopo la sosta per le nazionali il 16 settembre. Primo gol interista per Thuram, che la sblocca di testa su cross di Dimarco. Nella ripresa palo di Dumfries, raddoppia Lautaro su assist di Thuram che si procura anche il rigore. Vincono anche il Torino e il Lecce.

Il bicampione del mondo e leader iridato Max Verstappen trionfa nel Gp d'Italia a Monza diventando il primo pilota nella storia della F1 a vincere dieci gare di fila. L'olandese della Red Bull si impone davanti al compagno di squadra Sergio Perez e alle due Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, autore della pole position, e del monegasco Charles Leclerc. Al quinto e sesto posto le due Mercedes degli inglesi George Russell e Lewis Hamilton.

La doppietta dell'Aprilia nel Gran Premio di Catalogna (prima nella storia), firmata da Aleix Espargaro e Maverick Vinales, regala una bella soddisfazione al motorsport italiano delle due ruote. Unica nota stonata l'incidente di Francesco 'Pecco' Bagnaia investito a centro pista dalla KTM di Brad Binder: per lui per fortuna nessuna grave conseguenza. Sul gradino piu' basso del podio sale un'altra moto italiana, la Ducati Pramac di Jorge Martin.