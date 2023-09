Inter, Van Gaal, Egonu e Sbk: le ultimissime

L’avvio scoppiettante di stagione non c’entra nulla. Semplicemente, la sosta per le nazionali è stata l’occasione giusta in casa Inter per completare il passaggio mancante, ovvero ufficializzare il rinnovo di contratto di Inzaghi. Il traguardo era stato tagliato ad agosto, con il passaggio in sede di Tinti, il procuratore dell’allenatore nerazzurro, per definire gli ultimi dettagli dell’accordo. E ora il tecnico piacentino allunga ufficialmente di un anno il suo legame con l’Inter, che adesso scadrà nel 2025.

L’eliminazione per mano dell’Argentina agli ultimi Mondiali del Qatar non è andata giù all’ex ct dell’Olanda Louis Van Gaal. La formazione orange, estromessa dal torneo soltanto ai calci di rigore dalla selezione albiceleste - secondo l’ex allenatore - fu penalizzata contro i sudamericani. Nell’ultima intervista concessa - in occasione di un premio della Lega calcio olandese - Van Gaal è tornato sull’argomento sollevando dei sospetti significativi.

L'Italia di Davide Mazzanti rimasta a mani vuote nell’Europeo concluso domenica a Bruxelles, tornerà a lavorare sabato prossimo a Cavalese in Val di Fiemme per preparare la Qualificazione Olimpica per Parigi 2024. Nell’elenco delle convocate non c’è Paola Egonu. Negli ultimi due giorni si sono rincorse tante voci che preannunciavano che l’attaccante non avrebbe più fatto parte del gruppo azzurro nel prossimo impegno. Così è stato. Non era chiaro se sarebbe stata Paola a voler rinunciare, o Mazzanti ad escluderla.

La notizia era nell'aria da tempo e i test effettuati con la Ducati Panigale V4 R negli ultimi mesi lasciavano ben poco spazio ad altri scenari, ma adesso, a pochi giorni dal round di Magny-Cours, è arrivata l'ufficialità: Nicolò Bulega correrà nel mondiale Superbike nel 2024 con il team ufficiale Aruba Ducati, al fianco di Alvaro Bautista.