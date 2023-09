Roma, Lazio, US Open e Juve: le ultimissime

Dall’adduttore di Solbakken all’adduttore di Mancini. C’è una nuova antipatica tendenza nel mondo Roma: otto infortuni muscolari dopo poche settimane di lavoro e appena tre partite giocate. L’anno scorso erano 11 alla fine di un ciclo di 9 partite. La media è praticamente raddoppiata e preoccupa, alle pendici di un ciclo che deve aiutare la squadra a rimettersi in carreggiata. Per di più, invece di colpire i flessori che sono spesso il punto critico dei calciatori, i problemi hanno interessato soprattutto la parte anteriore della coscia.

Novak Djokovic è il re degli Us Open di tennis. A due anni dalla sconfitta in finale che gli ha negato il Grande Slam, il campione serbo si prende la rivincita contro Daniil Medvedev, battendo in tre set il russo nella finale di Flushing Meadows. Djokovic, attualmente numero 2 del mondo dietro ad Alcaraz, si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6 (5), 6-3 in 3 ore e 17 minuti di match.

Indossare la maglia biancoceleste è da sempre il desiderio più grande di Emanuele Valeri. È stato vicino una volta, poi una seconda. Finora non è riuscito a coronare il suo sogno. Chissà, magari quello giusto sarà il terzo tentativo, tra meno di dodici mesi. Il 30 giugno 2024 scadrà il suo contratto con la Cremonese, dal prossimo gennaio avrà l'opportunità di accordarsi con chiunque voglia per trasferirsi poi a parametro zero al termine della stagione. Inutile sottolineare come la Lazio abbia un canale privilegiato, sia in virtù della sua preferenza, sia perché i contatti tra la società e i suoi agenti vanno avanti da tempo e si sono intensificati nell'ultima sessione di mercato.

Exor, la holding della famiglia Agnelli che controlla la Juve, smentisce categoricamente le voci su una possibile cessione del club. Alcune indiscrezioni parlavano di una clamorsa ipotesi di vendita, con un addio che avrebbe segnato la fine di un'epoca. Immediata la smentita, che mette subito fine alle voci.