Roma Primavera, Juve, U21 e Mancini: le ultimissime

Empoli-Roma Primavera è stata vinta a tavolino per 3-0 dai toscani. Così ha deciso il Giudice Sportivo che, in un comunicato, ha reso noto di aver accolto il ricorso dell'Empoli in merito alla gara vinta in rimonta dai giallorossi per 5-3. Il risultato della gara non era stato infatti omologato a causa di un cambio effettuato da mister Guidi durante la gara. Tra le nuove regole del campionato Primavera è possibile mettere in campo «sei giocatori del 2004 più un solo calciatore fuori quota senza limite di età». La Roma al minuto 27 del match contro l'Empoli, ha effettuato alcuni cambi tra cui quello del classe 2004 Vetkal che ha preso il posto del 2003 Louakima. I giallorossi si sono quindi ritrovati con sette 2004 in contemporanea e da qui è scattato il ricorso dell’Empoli.

Si avvicina il ritorno della Serie A, con la Juventus che sarà impegnata nel primo big match stagionale contro la Lazio. I dubbi in casa bianconera sono legati alle condizioni di Federico Chiesa dopo lo stop in Nazionale. Dopo gli esami effetuati nella giornata di ieri, che hanno dato esito negativo, cresce la fiducia per Chiesa. Il problema muscolare agli adduttori non sembra infatti essere niente di serio, con il calciatore che dovrebbe essere convocato da Allegri per la sfida contro i biancocelesti.

L'Italia di Nunziata conquista un successo prezioso in trasferta contro la Turchia. Nella seconda gara di qualificazione agli Europei Under 21, gli azzurri si impongono per 2-0 grazie alle reti di Miretti e Nasti.

L’entusiasmo per il nuovo incarico alla guida della selezione dell’Arabia Saudita è presto svanito. I risultati della nazionale sono deludenti, fin qui l’operato di Roberto Mancini non ha portato alcun valore aggiunto. Dopo la sconfitta contro la Costarica per 3-1, i sauditi hanno incassato un altro ko contro la Corea del Sud.