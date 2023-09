Derby, Juventus, Rubiales e formula uno: le ultimissime

Negli anticipi Inter-Milan e Juve-Lazio. Diveito di avvicinamento alla Hermoso per Rubiales. Sainz bene nelle libere a Sinagpore

ROMA - "La squadra si è allenata bene, qualche nazionale deve smaltire ancora il fuso orario ma c'è voglia di fare bene alla ripresa”. Così il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro la Lazio valida per la quarta giornata di Serie A: “Sarà una partita difficile contro una Lazio che ha fatto una bella partita e una vittoria a Napoli. È uno scontro diretto per arrivare fra le prime 4 che è il nostro obiettivo principale e va affrontato nel migliore dei modi".

Altro big match di questa giornata di calcio il derby tra Inter e Milan che i rossoneri hanno perso quattro volte di fila: “Non mi interessa, il passato non conta - sottolinea Pioli -. Penso solo a domani. Mi interessa che la squadra abbia la possibilità di trovare soluzioni per fare il proprio gioco e mettere in difficoltà l'avversario". Per Inzaghi non sarà decisivo ma “vincerlo sarebbe un bel segnale – spiega -. Poi per quanto riguarda griglie o pronostici, sono cose che non mi piacciono e l'ho sempre detto. Fino a tre partite fa si diceva che l'Inter era peggiorata rispetto all'anno scorso perché ha perso giocatori importantissimi”.

All'ex capo della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, è stato vietato di avvicinarsi a Jenni Hermoso, la calciatrice che aveva baciato con la forza alla finale dei Mondiali. L'ex dirigente del calcio spagnolo ha risposto per la prima volta davanti a un giudice alle accuse di "violenza sessuale". Al termine dell'udienza, che si è svolta a porte chiuse, il giudice incaricato delle indagini preliminari, Francisco de Jorge, ha vietato a Rubiales di stare a meno di 200 metri da Hermoso e di mettersi in contatto con l'attaccante, che gioca nel campionato nazionale.

Carlos Sainz, con il tempo di 1'32"120, è risultato il più veloce nelle seconde libere del Gran Premio di Singapore. Il pilota spagnolo della Ferrari ha preceduto il compagno di squadra Charles Leclerc di 18 millesimi. Terza la Mercedes di George Russell (+0"235). Quarta posizione per l'Aston Martin di Fernando Alonso (+0"358), quinto Lewis Hamilton con l'altra Mercedes (+0"465), sesto Lando Norris (McLaren, +0"591). Solo settima e ottava la Red Bull, con Sergio Perez (+0"692) davanti al campione del mondo Max Verstappen (+0"732). Nono Kevin Magnussen (Haas) a quasi 9 decimi, completa la top ten Valtteri Bottas (Alfa Romeo, +0"985).