Lazio, Roma, Grosso e formula Uno

La Juvenus batte 3-1 la Lazio che va in silenzio stampa. Mourinho: "Ecco chi giocherà contro l'Empoli"

ROMA - Un uno-due micidiale nel primo tempo e una rete nella ripresa, consente alla Juventus di battere allo Stadium la Lazio di Maurizio Sarri 3-1, grazie a due gol di Vlahovic e uno di Chiesa. Serve a poco la rete di Luis Alberto nella ripresa. Grazie a questo successo la Juve sale al primo posto in Serie A dopo quattro giornate, con 10 punti, in attesa del derby di Milano delle 18. I biancoceleste, dopo il successo a Napoli, rimediano il terzo ko su quattro gare di campionato e restano fermi a 3 punti in classifica.

Domani toccherà alla Roma che alle 20.45 ospiterà l'Empoli, Mourinho da qualche indicazione di formazione: “Pellegrini è out, Smalling per me è fuori ma delle volte può succedere che possa recuperare all'ultimo almeno per la panchina. Giocheranno Dybala e Lukaku dall'inizio. Dobbiamo gestire bene la gara, prendere qualche rischio. Saranno tutti convocati. Romelu quando è arrivato qui prima del Milan non era in una condizione drammatica, ha avuto molta attenzione con il suo corpo. Renato, Paredes sono arrivati in una condizione peggiore di Lukaku, Azmoun ancora peggio -ha sottolineato Mou-. Romelu con queste due partite in Nazionale è arrivato molto bene, giocherà domani da titolare. Non sarebbe una sorpresa se giocasse 90 minuti. Dybala giocherà”.

Fabio Grosso torna al Lione. Il club francese ha ufficializzato l'ingaggio dell'allenatore italiano che prende il posto dell'esonerato Laurent Blanc e che torna all'Olimpique dove ha giocato, da calciatore, tra il 2007 e il 2009. Campione del mondo nel 2006 con gli azzurri di Marcello Lippi, Grosso e' stato il primo giocatore italiano nella storia dell'OL e adesso e' il primo allenatore a sedere sulla panchina della squadra francese.

Ferrari in pole position nel Gp di F1 di Singapore con Carlos Sainz, alla seconda consecutiva. Lo spagnolo della rossa chiude con il tempo di 1.30.984 e precede la Mercedes di George Russell e l'altra Ferrari di Charles Leclerc beffato nel finale. Quarta la McLaren di Lando Norris, seguita dall'altra Mercedes di Lewis Hamilton, poi Magnussen con la Haas, Alonso con l'Aston Martin, Ocon con l'Alpine, Hulkenberg con l'atra Haas e la sorpresa Lawson con l'AlphaTauri. Dopo 5 anni non c'è una Red Bull in Q3, con Verstappen e Perez eliminati nel Q2.