Napoli, Inter, Roma e Atalanta: le ultimissime

Vince il Napoli, Lautaro riacciuffa la Real Sociedad. Vigilia di Europa League per Roma e Atalanta

ROMA – L'Inter trova un pareggio contro la Real Sociedad nella prima giornata dei gironi di Champions. La squadra spagnola parte subito fortissimo e dopo aver colto un palo trova il meritato vantaggio con Mendez al 4'. Real vicina più volte al raddoppio ci pensa il solito Martinez a trovare un insperato pareggio a 3' dalla fine. Nell'altro match il Napoli vince 2-1 a Braga contro lo Sporting: sblocca Di Lorenzo, a 6' dalla fine pareggio del Braga con Bruma è un autogol di Niakate a regala la vittoria a Garcia.

"Io continuerò a dire fino alla fine che la finale di Budapest non l'abbiamo persa. Ogni volta che me ne parleranno dirò che non l'abbiamo persa". Così l'allenatore della Roma José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio stagione di Europa League contro lo Sheriff. "Oggi però si riparte da zero -prosegue lo 'special one'- L'obiettivo intanto è qualificarsi per la prossima fase. Lo scorso anno iniziammo con una sconfitta e ci creò complicazioni, dovendo giocare poi il playoff. Se possiamo vincere il girone ovviamente sarebbe importante".

“La partita con l'Everton è stata una delle partite più belle per il risultato, per la prestazione. Ricordo un entusiasmo incredibile, poi abbiamo avuto sei anni di coppe. Ci fa molto piacere, è frutto di un campionato, quello scorso, dove ci siamo guadagnati sul campo questa qualificazione. Speriamo di ripartire con la stessa attesa e lo stesso entusiasmo per creare un bel percorso". Lo ha detto Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Rakow, gara valida per la prima giornata della fase a gironi dell'Europa League. I

Seconda vittoria per l'Italrugby ai Mondiali 2023 e terzo posto assicurato nel Gruppo A. Sul terreno dell'Allianz Riviera di Nizza, il XV del ct Crowley, a segno all'esordio contro la Namibia, ha superato in rimonta l'Uruguay per 36-17 (7-17) con un computo di 5 mete ad una. Prossimo impegno per l'Italia, la sfida alla Nuova Zelanda in programma venerdi' 29 settembre (ore 21) a Lione.