Inter, Roma, Lazio e Balotelli: le ultimissime

Massimo Moratti è ricoverato presso l'ospedale Galeazzi di Milano, dove si è sottoposto ad un intervento di angioplastica. Un'operazione già programmata da tempo e alla quale l'ex presidente dell'Inter, che ha 78 anni, si era già sottoposto in passato. Le sue condizioni sarebbero stabili.

L'eleganza del nero incontra la storia e l'eternità della Roma. Questa mattina il club giallorosso ha svelato la sua terza maglia per la stagione 2023-24 e per l'occasione tutti i profili social e il sito ufficiale hanno visto cambiare il logo della società con il lupetto di Piero Gratton. E proprio l'iconico lupetto, inserito all'altezza del cuore e disegnato su sfondo bianco con i contorni giallorossi, è tornato protagonista in questo terzo kit firmato Adidas, proprio come era già successo nelle casacche del passato.

Un inizio da cancellare per la Lazio. Con il Torino è una partita troppo importante, non va sbagliata. Appena 4 punti in 5 partite, pochi per una squadra che sogna posizioni importanti. Ko con Lecce e Genoa nelle prime della stagione, poi la bella vittoria di Napoli e il successivo blackout. Sconfitta con la Juve a Torino e pareggio all’Olimpico con il Monza. Così ambire all’Europa diventa impossibile.

Intervistato da TvPlay.it, nell'ambito della trasmissione Vox To Box, Mario Balotelli ha esordito nel parlare del Milan, provando velatamente anche a proporsi come vice di Giroud: "Il problema del Milan di oggi è che se Leao non sta bene, il Milan fa poco. Il Milan è molto Leao-dipendente. Il Milan ha bisogno di un vice-Giroud? Io sono qua (Ride ndr). San Siro non è uno stadio come gli altri. Non tutti riescono a gestire le pressioni di quello stadio, non è per tutti i calciatori. Oltre acquistare giocatori forti, la dirigenza deve prendere calciatori con tanta, tanta personalità”.