Lazio, Napoli, Inter e Milan : le ultimissime

Ascolta le news del momen to in meno di due minuti

Vincono Sarri, Pioli e Garcia, Inzaghi beffato in casa dal Sassuolo

ROMA - Incubo finito: la Lazio trova contro il Torino la prima vittoria allo stadio Olimpico e da un calcio alla crisi. Primo tempo sul pezzo e all'arrembaggio ma con zero tiri in porta nella ripresa, dopo la strigliata di Sarri negli spogliatoi dove ha voluto tutta la rosa al completo, ci pensa Vecino a all'11' sbloccare il match su assist di Lazzari, azione partita da un ritrovato Felipe Anderson, alla mezz'ora Zaccagni trova la rete del raddoppio, un gol che ha ricordato molto quello segnato lo scorso anno alla Roma.

Il Napoli torna alla vittoria e lo fa con la migliore prestazione stagionale. A farne le spese è stato l’Udinese, alla seconda sconfitta consecutiva. Il risultato l’ha sbloccato Zielinski grazie a un calcio di rigore, poi c’è stato il raddoppio di Osimhen, osannato dal Maradona dopo le tensioni dei giorni scorsi. Nella ripresa, Kvaratskhelia ha realizzato il tris, con rete della bandiera bianconera di un ottimo Samardzic. A chiudere la contesa è stato Simeone con la marcatura del definitivo 4-1.

Clamoroso a San Siro: dopo aver battuto la Juventus, il Sassuolo espugna San Siro e supera anche l'Inter capolista. Nel match valido per la 7ª giornata di Serie A, i neroverdi di Dionisi si impongono 2-1 in rimonta confermando il loro ottimo momento di forma. Gli uomini di Inzaghi passano in vantaggio al tramonto del primo tempo con l'acuto di Dumfries ma nella ripresa la musica cambia: prima Bajrami supera un non impeccabile Sommer (54'), poi Berardi inventa il gol vittoria del Sassuolo con una magia dal limite dell'area di rigore.

Negli anticipi del pomeriggio il Milan vince in rimonta in casa del Cagliari. All'Unipol Domus finisce 3-1 per i rossoneri, che ribaltano l'iniziale gol di Luvumbo grazie ai primi sigilli italiani di Okafor e Loftus-Cheek, oltre alla rete nel mezzo di Tomori. Grazie a questo successo la squadra di Pioli aggancia momentaneamente l'Inter in vetta a quota 15 (nerazzurri che devono ancora giocare con il Sassuolo), mentre i sardi di Ranieri, al quarto ko in sei partite, restano nei bassifondi della classifica con soli 2 punti. Nelle altre gare Vittoria 1-0 dell'Atalanta a Verona, primo squillo dell'Empoli che batte 1-0 la Salernitana.