Messi, Roma, Lazio e Napoli: le ultimissime

Per l'ottava volta nella sua carriera, come nessuno mai prima, Lionel Messi ribadisce la sua grandezza e conquista il Pallone d'Oro nella serata della 67esima edizione del premio più ambito a livello individuale. Decisivo per il primato della Pulce la vittoria dell'ultimo Mondiale con l’Argentina.

Pellegrini è tranquillo, per lui le accuse che gli sono state rivolte sul web lasciano il tempo che trovano, soprattutto in un momento in cui l’unione della famiglia vuol dire tutto. Tra poche ore Lorenzo diventerà padre per la terza volta, un momento così emozionante che non può essere rovinato da voci che da ieri pomeriggio si sono diffuse tra siti e social.

Taty Castellanos è in crescita. Il dualismo con Immobile fa bene ad entrambi: l’argentino gioca con grinta, ruba palloni, fa sponde e sportellate. Ciro entra e segna il gol decisivo con la Fiorentina. Due punte per far volare la Lazio. E in Argentina stanno iniziando a notare le prestazioni dell’ex Girona. Il ct Scaloni lo ha inserito nella lista dei preconvocati dell’Argentina per i prossimi due match di qualificazioni ai Mondiali da giocare contro Uruguay e Brasile.

Un anno dopo è tutto diverso. Il Napoli di Rudi Garcia dopo dieci giornate ha conquistato 18 punti ed è quinto in classifica a sette lunghezze di distanza dalla capolista Inter e fuori dalla zona Champions League. Netta la differenza col rendimento della squadra allenata da Spalletti. Dopo dieci giornate, stagione 2022/23, quella del tricolore, il Napoli capolista aveva due punti di vantaggio sull’Atalanta, tre su Milan, cinque su Lazio e Udinese, sette sulla Roma, otto sull’Inter e dieci sulla Juventus.