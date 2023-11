Napoli, Lazio, Crespo e Atp Finals: le ultimissime

Via Rudi Garcia, il Napoli è pronto ad affidarsi a Walter Mazzarri, ora ufficialmente sulla panchina degli azzurri. Walter Mazzarri ha allenato il Napoli l'ultima volta il 19 maggio 2013: all'Olimpico finì 2-1 per la Roma. Sconfitta indolore per gli azzurri che conquistarono il secondo posto in classifica. Mazzarri salutò. Al suo posto arrivò Benitez.

A volte ritornano, o vogliono tornare. L’attaccante della Lazio Pedro Rodríguez, ha rivelato il desiderio di chiudere la propria carriera calcistica nel Barcellona. In un'intervista al programma "La Porteria" di Betevé, l'esterno delle Canarie ha rivelato di aver mantenuto i contatti con il Barça per tornare in quello che considera il club della propria vita.

E' ufficiale: Hernan Crespo è il nuovo allenatore dell'Al Ain: l'argentino, che in Italia da giocatore ha vestito le maglie di Parma, Lazio, Inter, Milan e Genoa, prende il posto, sulla panchina del club degli Emirati, di Alfred Schreuder.

Clamoroso quanto accaduto al Pala Alpitour nella sessione pomeridiana delle Nitto ATP Finals: Stefanos Tsitsipas si è ritirato dopo appena tre game contro Holger Rune per un problema alla schiena.