Lazio, Napoli, Roma e Old Trafford: le ultimissime

“Sono qua da tanti anni, so come vanno le cose. A inizio stagione non eravamo al top, ho ritenuto dovessimo essere noi più esperti a parlare.” Luis Alberto fa il bilancio di fine anno in anticipo. Il Mago della Lazio è pronto a rientrare in scenda dopo la sosta. A Lazio Style Channel ha continuato: "La squadra è cresciuta tanto, ci sono state gare in cui non ci siamo stati. Ora si vede una squadra diversa, che ha iniziato a difendere come chiede il mister.”

Valutazioni in corso per la presenza di Piotr Zielinski a Bergamo per la prima di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Si gioca sabato alle ore 18 e il centrocampista, che aveva saltato la gara contro la Repubblica Ceca e non sarebbe stato in grado di giocare contro la Lettonia, resta in dubbio. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.

Il capitano della Roma Lorenzo Pellegrini e la giocatrice giallorossa Camelia Caesar hanno avuto modo di presenziare all’inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico all’ospedale San Camillo. Il reparto, ristrutturato grazie a un generoso contributo del club romanista, ha ospitato una delegazione della società giallorossa con due dei calciatori più rappresentativi.

Da tempo viene chiamano “Il Teatro dei Sogni”, ma la realtà di Old Trafford, casa del Manchester United di Erik Ten Hag, sembra essere ben diversa. Lo raccontano sui social alcuni tifosi dei Red Devils che si erano recati a “Old Trafford” per seguire la squadra femminile: alcune parti del soffitto sono crollate su due tifosi, come documentato su Twitter da alcune foto.