Roma, Lazio, Coppa Davis e Moto Gp: le ultimissime

Dybala stende l'Udinese. Escluse lesioni per Zaccagni. Italia avanti in finale di Coppa Davis contro l'Australia. Bagnaia: "Giornata fantastica"

ROMA - La Roma batte l'Udinese 3-1 nel posticipo dell'e 18 per la tredicesima di Serie A supera l'Atalanta e vola quota 21 punti al quinto posto in classifica. sblocca Mancini di testa, Thauvin nella ripresa trova il momentaneo pareggio ma prima Dybala e poi El Shaarawy regalano tre pesantissimi punti ai giallorossi.

Lo staff medico della S.S. Lazio ha comunicato "che il calciatore Mattia Zaccagni è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli approfondimenti non hanno evidenziato lesioni strutturali a carico dell'anca sinistra, a seguito del trauma distorsivo riportato nel corso della partita contro la Salernitana", spiega la Lazio. "Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale quotidiano presso Lazio Lab".

Matteo Arnaldi ha conquistato il primo punto per l'Italia nella finale di Coppa Davis, contro l'Australia, in scena sul veloce indoor di Malaga. Il tennista azzurro, 22enne di Sanremo, numero 44 del mondo, si e' imposto su Alexei Popyrin, 24enne di origini russe, numero 40 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 2-6 6-4. Fra poco il secondo match della finale fra i due numeri uno: in campo l'altoatesino Jannik Sinner opposto ad Alex De Minaur.

"Un sogno questo titolo. E' stata una bellissima stagione, purtroppo l'incidente di Barcellona ha influito su qualche risultato successivo, ma vincere oggi e' bellissimo”. Così Francesco Pecco Bagnaia, vincitore del Gran Premio di Valencia e campione del mondo di MotoGp per il secondo anno consecutivo in sella alla sua Ducati Lenovo “Arrivando primi anche in gara. Ultimamente il sabato ci faceva sempre penare, ma alla domenica siamo stati sempre i piu' forti. Martin out? Non l'ho visto il messaggio, sarebbe stato meglio (ride, ndr). Ho avuto un po' di paura per la pressione della gomma anteriore, all'inizio ho provato subito a spingere e andata bene. Meglio di cosi' non potevo chiedere".