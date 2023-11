Napoli, Inter, Lazio e Milan: le ultimissime

Il Napoli al Santaigo Bernabeu,. Esulta la Lazio. L'Inter vuole poassare da prima. Pioli oltre al danno pure la beffa

ROMA – Penultima giornata dei gironi di Champions League, ieri la Lazio ha centrato gli ottavi mentre il Milan, sconfitto in casa, è ad un passo dall'eliminazione. Oggi tocca al Napoli che lle 21 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid cerca punti per il passaggio del turno, alla stessa ora l'Inter in Portogallo contro il Benfica per passare da prima in classifica.

In casa Lazio come detto festa per gli ottavi conquistati con un turno di anticipo, eroe della serata Ciro Immobile che, partito dalla panchina, è entrato e con una doppietta ha steso il Celtic: “Non ho pensato all'esclusione perché viviamo un momento di squadra molto difficile, mettere davanti le cose personali non aiuta. Differenze con il campionato? Credo che la spiegazione è che l'entusiasmo che ci dà la Champions ci mette in condizione di poterci esprimerci al meglio”. Ora serve risalire in campionato: “Stiamo in difficoltà di risultati, ma ci dobbiamo ricordare dell'anno scorso. A Salerno abbiamo fatto una brutta partita, veniamo da due giorni veramente difficili a livello mentale per preparare questa partita".

Grande delusione invece in casa Milan dopo il tonfo interno contro il Borussia Dortmund che mette nei guai i rosso neri, Pioli non si capacita: “Abbiamo perso una partita dove non siamo riusciti a portare dalla nostra parte l'inerzia della gara. Loro una volta in vantaggio si sono abbassati e ripartivano molto velocemente. Abbiamo fatto la partita giusta fino al 2-1 loro”. Il tecnico è preoccupato dalla situazione infortuni: "Mi preoccupa, anche perché non sono infortuni semplici e ne abbiamo tanti nello stesso reparto che ci condizioneranno nella prossima partita. Stiamo lavorando al meglio con grande disponibilità di tutti per superare questo momento".