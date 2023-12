Lazio, Spalletti, Zeman e Sneijder: le ultimissime

La Lazio passa da seconda. Spalletti in finale come migliore allenatore del mondo. Zeman resta in clinica. Sneijder: "Non vorrei mai essere allenato da una donna"

ROMA – Niente impresa per la Lazio che nell'ultima giornata dei gironi di Championìs League esce sconfitta al Wanda Metropolitano 2-0 e passa da seconda classificata. Decidono le reti di Griezmann e Lino per la squadra di Simeone che chiude da prima a 14 punti. Nell'altrtro match clamoroso Milan, subisce il Newcastle per gran parte della partita ma esce a testa alta dal St. James' Park: 1-2 il risultato finale, vantaggio finale di Chukwueze. In Germania il Dortmund pareggia 1-1 con il Psg e il Milan deve accontentarsi dell'Europa League, ma senza perdere la faccia. Vantaggio dei padroni di casa già con Joelinton al 33', Pulisic e nChukwueze regala la vittoria ai rossoneri.

Il ct dell'Italia Luciano Spalletti è in finale per il premio come miglior allenatore del mondo, insieme a Simone Inzaghi e Pep Guardiola: "Per essere in compagnia su di un podio del genere ci s'accontenta anche del terzo posto – dice il ct azzurro da Bruno Vespa - per cui sono felicissimo anche se vincerà qualcun altro". Così su chi dice che ha un brutto carattere: "Non è una calunnia, probabilmente qualcuno dice così. Per quanto mi riguarda c'è un calcio dentro e un calcio fuori, da dentro non mi risulta tutta questa cattiveria, anche perché io sono stato 5 anni all'Empoli, 5 anni all'Udinese, 7 anni alla Roma, 5 anni allo Zenit di San Pietroburgo: se avessi tutto questo cattivo carattere non sarei potuto stare”.

Zdenek Zeman resta ricoverato nella clinica Pierangeli di Pescara dopo il malore accusato nella mattinata di ieri, prima dell'allenamento. Il tecnico boemo, 76 anni, e' stato sottoposto a ulteriori accertamenti, fra cui una risonanza che ha confermato la lieve ischemica transitoria diagnosticata. L'esame sara' ripetuto fra 48 ore, possibile che Zeman venga dimesso nel weekend ma non sara' in panchina nella trasferta di domenica sera ad Ancona, per la 18esima giornata del girone B di serie C.

"Se ripenso a me in uno spogliatoio non potrei mai pensare di essere allenato da una donna". Sono le parole dell'ex centrocampista olandese dell'Inter Wesley Sneijder, a ''Veronica Offside'' in merito ad un tema molto caldo in Olanda e in Inghilterra relativo all'integrazione di figure femminili nel calcio maschile. ''Trovo difficile dare un giudizio. Ripenso a com'ero io da giocatore, a com'ero nello spogliatoio. Magari adesso le cose sono cambiate, ma io no. Immagino se avessi un allenatore donna, con tutto l'umorismo calcistico che ne deriverebbe.... Non ho nulla contro le donne, ma qui stiamo esagerando un pò", ha aggiunto l'ex giocatore allacciandosi al rumour secondo cui Sarina Wiegman potrebbe diventare Ct dell'Inghilterra maschile dopo Gareth Southgate.