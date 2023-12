Roma, Fiorentina, Jervolino e Fifa: le ultimissime

Ascolta le news del momento in meno di due minuti

La Roma batte lo Sheriff ma non eivta i playoff di Europa League. Fiorentina agli ottavi di Conference. Stamani i funerali di Jervolino. La Fifa ha pubblicato le commissioni degli agenti

ROMA - La Roma batte senza problemi lo Sheriff 3-0 all'Olimpico grazie alle reti di Lukaku, Belotti e il giovane Pissilli nell'ultima giornata dei giorni di Europa League ma non riesce ad evitare i play off per accedere agli ottavi dove invece va diretto lo Slavia Praga che stende 4-0 il servette e si qualifica da prima del girone. I giallorossi dovranno affrontare una delle squadre eliminate dalla Champions League.

In Conference League invece alla Fiorentina basta l'1-1 fuori casa contro il Ferencvaros per passare direttamente agli ottavi da prima del girone. La squadra viola infatti mantiene il vantaggio di due punti proprio sulla squadra ungherese che dunque chiude questa fase a gironi al secondo posto. vantaggio dei padroni di casa con Zachariassen il pareggio porta la firma di Ranieri.

Tantissima gente, amici, ex compagni, tifosi: tutti presenti per l'ultimo saluto ad Antonio Juliano, scomparso ieri all'età di 80 anni. Questa mattina i funerali alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia, nel centro di Napoli, gremita. C'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis, con lui il ds azzurro, Mauro Meluso. Juliano era stato prima capitano e poi dirigente del Napoli, fu determinante per gli acquisti di Krol e, soprattutto, Maradona.

La Fifa ha pubblicato l'annuale 'Report sugli agenti calcistici nei trasferimenti internazionali', dove è confermata la tendenza degli ultimi anni: i club spendono sempre di più in commissioni per i procuratori, con il totale del 2023 che ha superato gli 814 milioni di euro. E li supera abbondantemente considerando che i dati sono relativi soltanto ai

trasferimenti 'internazionali' (da una federazione a un'altra) e dunque non tengono conto di tutti i colpi 'interni.