Calciomercato: Roma, Lazio, Atalanta e Psg, le ultimissime

Nella lista di Pinto c’è Ben Godfrey dell’Everton che gioca poco o niente ma che atleticamente è pronto, più qualche altro elemento della Premier League, il miglior campionato da cui pescare epurati dai rispettivi club ma di un buon livello. La condizione necessaria però riguarda le partenze di Sanches e Spinazzola.

Kamada resta, non sguarnirà il centrocampo. Una mezzala in più può arrivare comunque. In partenza c’è Basic, alleggerirà le casse, ha ricevuto una proposta dal Friburgo. Il croato accetta la destinazione, si può chiudere in prestito con diritto di riscatto. Se l’operazione decollerà o meno si capirà nei prossimi giorni. Sarri spera in un rinforzo e Lotito sembra intenzionato a concederlo.

Il primo acquisto della sessione invernale di calciomercato è dell'Atalanta. Il club bergamasco ha ufficializzato Hien che arriva dal Verona a titolo definitivo. Sul caso Kylian Mbappé (25) per il momento, regna il silenzio. Ne parlerà probabilmente oggi Luis Enrique, alla vigilia della Supercoppa di Francia (domani al Parco dei Principi contro il Tolosa). Kylian da ieri può già firmare per un altro club, essendo in scadenza il 30 giugno, ma la tattica del Psg è quella di non pressare ulteriormente il giocatore, sperando che possa convincersi a rimanere così come aveva fatto un anno e mezzo fa, con quel rinnovo a sorpresa.