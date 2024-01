Supercoppa: tutto è pronto a Riyad

Mazzarri sfida Italiano, Inzaghi contro Sarri. Chi vince si mette in tasca 8 milioni

"Il calcio in Arabia Saudita? E' inutile nascondersi dietro un dito, è chiaro che c'è una crisi europea e meno potenzialità economiche": lo ha dichiarato il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, durante la conferenza stampa alla vigilia del match contro la Fiorentina analizzando la crescita della Saudi Pro League. "Qui ci sono più potenzialità economiche, i giocatori importanti possono essere attratti da questo aspetto, poi anche il campionato diventerà sempre più competitivo". Così sulla Supercoppa persa contro la Juventus nel 2012: "Fu una finale particolare. Questa è una squadra con una storia diversa, ha fatto passi da gigante ed è stabilmente in Europa, pensiamo a domani. Veniamo da un momento un pochino altalenante, dobbiamo giocare con la serenità che i ragazzi avevano pochi mesi fa".

"Sono convinto che troveremo un Napoli forte, un Napoli campione d'Italia". Lo ha dichiarato il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa a Riad alla vigilia del match di Supercoppa contro il Napoli. "Credo che sia passato troppo tempo dalla partita di campionato", ha aggiunto alludendo al successo per 3-1 al Maradona nella partita di campionato, "sono successe tantissime cose, quella è stata una parentesi bella per noi, domani sarà tutta un'altra storia. Si riparte da un solo obiettivo, quello di passare questa semifinale e giocarsi questo trofeo".

Oggi intanto rpimo allenamento per la Lazio in Arabia sono diversi i dubbi di Maurizio Sarri a cominciare da Immobile che scalpita per tornare dal primo minuto. Anderson è certo di giocare dall'inizio e qualora l'attaccante azzurro partisse dalla panchina verrebbe confermato come falso nueve con Isaksen sulla fascia. Per il resto Vecino spera di spuntarla su Luis Alberto. In casa Inter Inzaghi in attacco pronto a schierare la coppia Thurma-Lautaro.

Sarà una Sueprocoppa molto ricca per le società che metteranno in cassa cifre molto importanti: la partecipazione garantisce ad ogni club 1,6 milioni di euro, chi andrà in finale arriverà a quota 5 milioni mentre la squadra che alzerà il torneo metterà in cassa ben 8 milioni di euro.