Supercoppa, Napoli, Inter e Vieri: le ultimissime

Napoli-Inter, finalissima di questa inedita Supercoppa italiana, andrà in scena alle ore 20 italiane tra le mura dell'"Al-Awwal Park" di Riyad. Sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Canale 5, con la telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Massimo Paganin.

Dopo la vittoria in semifinale contro la Fiorentina, queste dovrebbero essere le scelte di Walter Mazzarri: Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

Dopo il netto successo in semifinale contro la Lazio, l'Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Napoli nella finale di Supercoppa italiana edizione 2024. Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

L'ex bomber di Serie A Vieri: "Nerazzurri top ma la squadra di Mazzarri è campione. Certo, senza Spalletti è un’altra cosa” «E ci sono le finali che non hanno favoriti: perché questa Inter qua è bellissima, l’ha dimostrato anche con la Lazio, ma il Napoli ha vinto uno scudetto e ce lo siamo goduti. Certo, è andato via Spalletti, è un’altra cosa: ma io dico 50% a testa».