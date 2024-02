Sofia Goggia, Lazio, Roma e Dani Alves: le ultimissime

Infortunio shock per Sofia Goggia, frattura di tibia e perone dopo una caduta sulla pista Casola di Pontedilegno (in provincia di Brescia), dove si stava allenando in questi giorni in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo di sci. Si prevede dunque un lungo stop e la fine anticipata della stagione per la 31enne azzurra, attualmente in testa nella classifica di discesa. Nel pomeriggio l'operazione chirurgica.

I tifosi della Lazio in protesta contro Lotito e Sarri. La brutta prestazione contro l’Atalanta con la pesante sconfitta per 3-1 è stata la goccia che ha fatto traboccare la pazienza dei laziali. Nella notte esposti due striscioni di protesta davanti al centro sportivo di Formello.

Roberto Losi, figlio di Giacomo, ha fatto sapere attraverso i social quando saranno svolti i funerali di suo padre: "Ciao a tutti. Domani alle ore 15.00 presso la Parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti 9 a Roma saluteremo il mio PAPÀ. Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l' immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia".

Giornata chiave per Dani Alves, ex calciatore accusato di stupro ai danni di una giovane nel bagno di una discoteca nel dicembre del 2022. Infatti, è iniziato oggi il processo a Barcellona come da programma. La Procura chiede una condanna a 9 anni di carcere e il pagamento di 150.000 euro per danni, una richiesta che la parte civile eleva a 12 anni, il massimo della pena. La sezione 12 del Tribunale di Barcellona ha riservato tre giorni al giudizio per il brasiliano che è detenuto in carcere preventivo dal 20 gennaio 2022