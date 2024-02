Napoli, Osimhen, Motta, Zielinski e Geolier: le ultimissime

Victor Osimhen ha risolto i problemi agli addominali, in serata raggiungerà i compagni di squadra. L’attaccante del Napoli si era fermato nelle ultime ore ed era in forte dubbio per la semifinale contro il Sudafrica per la Coppa d’Africa. Niente partenza per Bouaké in mattinata (sede del match di domani), ma solo ritardata di qualche ora.

Da tempo Thiago Motta viene accostato alla panchina del Napoli dopo l'ottimo lavoro su quella del Bologna. Queste le parole del procuratore ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Motta non conosce ancora il suo futuro, ma sicuramente non sarà a Napoli. L’allenatore del Bologna non verrebbe a Napoli nemmeno se De Laurentiis gli comprasse Zirkzee e Calafiori, ha altri progetti per il suo futuro”.

Piotr Zielinski è stato eletto miglior giocatore polacco del 2023. A ritirare il premio è stato suo padre che ha anche ufficializzato il suo addio al Napoli rivelando che il suo futuro sarà ancora in Italia. L'Inter lo aspetta a giugno a parametro zero, intanto Zielinski vuole concludere nel migliore dei modi la sua avventura al Napoli nella sua ottava e ultima stagione in azzurro.

Napoli e le maglie per Sanremo: ecco la collaborazione con Geolier. Per la prima volta nella storia del club azzurro arriva una partnership con un artista della città. L’artista napoletano si è anche presentato sul red carpet indossando la tuta di rappresentanza del club azzurro.