Roma, Lazio, Napoli e Real Madrid: le ultimissime

Vanno registrati i contatti tra i giallorossi e l’entourage di Alex Meret, numero 1 del Napoli. La Roma si è informata sulla sua posizione contrattuale, che prevede la scadenza a giugno con rinnovo automatico fino al 2025 in caso di raggiungimento del 70%delle presenze. A oggi Meret, che guadagna 1,8 milioni netti, ha giocato 22 partite su 32, quindi è al 68%. La questione può diventare interessante per il direttore sportivo che verrà: un nazionale classe ‘97 a parametro zero non capita tutti i giorni.

Reduce dalla vittoria convincente in campionato contro il Cagliari, la Lazio si avvicina alla partita d'andata degli ottavi di Champions League contro il Bayern Monaco. Fischio d'inizio in programma per mercoledì 14 alle 21 Zaccagni e Patric difficilmente recupereranno per la partita contro i tedeschi. I due stanno facendo di tutto per andare quanomeno in panchina, a disposizione di Sarri, ma sicuramente nessuno dei due sarà in grado di partire titolare.

È morto a Napoli per un malore improvviso l'avvocato Vincenzo Maria Siniscalchi, storico legale di Maradona oltre che di altri importanti personaggi di spicco del mondo dello spettacolo e della politica, tra cui Franco Califano, Tinto Brass, Vincenzo Scotti e Ciriaco De Mita. Aveva 92 anni.

Piccolo inconveniente per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, diretto a Lipsia per la gara d'andata degli ottavi di finale della Champions League 2023-24. Cambio di programma a causa di uno sciopero e atterraggio ad Erfurt, prima di un problema al bus che avrebbe dovuto trasportare i Blancos verso l'hotel del ritiro tedesco. A causa di uno sciopero e Merengues hanno dovuto affrontare un viaggio più lungo del previsto in bus. Il mezzo che trasportava la formazione di Ancelotti, però, è stato coinvolto in un incidente stradale, mentre era sulla strada che portava all'albergo di Vinicius e compagni.