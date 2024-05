Lazio, Roma, Serie A, Real Madrid: le ultimissime

Vittoria fondamentale della Lazio in chiave Europa, per la quale è ora matematicamente qualificata. I biancocelesti battono l'Empoli all'Olimpico per 2-0 con i gol di Patric e di Vecino, rispettivamente al termine del primo e del secondo tempo. La squadra di Tudor vola momentaneamente al settimo posto a 59 punti, toscani che invece restano quartultimi a quota 36.

Giornata di Serie A ricca di sfide interessanti, con un big match in serata. Alle 15 scenderanno in campo Genoa - Sassuolo, visibile in diretta esclusiva su DAZN e Verona - Torino, visibile sia su Dazn che sul canale 214 di Sky. Alle 18.00 Juventus - Salernitana, mentre stasera alle 20.45 l'attesissimo Atalanta - Roma: anche questi ultimi due incontri saranno visibili sono sulla piattaforma DAZN.

Manca sempre meno ad Atalanta-Roma, match decisivo in chiave qualificazione in Champions League per le due formazioni. Calcio d'inizio alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Buone notizie per De Rossi. Tammy Abraham ci sarà. L'attaccante ha avuto un piccolo fastidio muscolare, ma è a disposizione del suo allenatore. L'inglese, infatti, è regolarmente partito con la squadra.

"Come sapete a me piace cantare...". Esordisce così Carlo Ancelotti affacciandosi su Puerta del Sol nel giorno del trionfo per la conquista della trentaseiesima Liga nella storia del Real Madrid. Giornata di festa e di canzoni per il Real, atteso ora dalla finale di Champions League dell'1 giugno contro il Borussia Dortmund.