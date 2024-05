Fiorentina, Napoli, Milan e Coppa Italia: le ultimissime

La Fiorentina vince in rimonta sul Monza all'Artemio Franchi nell'ultima gara della trentaseiesima giornata di Serie A. I viola di Vincenzo Italiano portano così a casa tre punti contro la squadra di Raffaele Palladino in una partita decisamente fisica terminata 2-1.

Brutte notizie in casa Napoli: Victor Osimhen non si è allenato. L'attaccante, dopo la sconfitta contro il Bologna, ha accusato un affaticamento muscolare. Ai box anche Lindstrom a causa di una lombalgia, mentre Mario Rui prosegue il lavoro personalizzato in palestra.

Olivier Giroud annuncia l'addio al Milan. L'attaccante francese ha ufficializzato che lascerà il club rossonero al termine di questa stagione, per trasferirsi negli Stati Uniti. Giocherà nella MLS, probabilmente con i Los Angeles Fc. "Le prossime saranno le mie ultime due partite con il Milan - ha annunciato il numero 9 rossonero ai canali ufficiali del club -, andrò a continuare la mia carriera in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto in maglia rossonera in questi tre anni. Questo è il momento giusto per dirlo. La mia storia con il Milan finisce quest'anno, ma rimarrà sempre nel mio cuore”.

Tutto pronto per la finale di Coppa Italia tra Atalanta e Juventus: fischio d'inizio in programma mercoledì 15 alle 21. I bergamaschi arrivano alla sfida dopo la vittoria nel big match decisivo per la qualificazione in Champions contro la Roma. Mentre i bianconeri, nonostante il pareggio contro la Salernitana, hanno già conquistato l'aritmetica certezza della qualificazione alla prossima UCL. L'AIA ha deciso di affidare la finale di Coppa Italia a Fabio Maresca.