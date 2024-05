Serie B, Ranieri, Pochettino e Milan: le ultimissime

On Air

Cala il sipario allo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro! Marcenaro manda i titoli di coda di un match appassionante e dai ritmi elevatissimi, che ha rispettato certamente le aspettative di uno scontro così importante. Finisce 2-2 in Calabria, saranno necessari i restanti 90' di gioco del Giovanni Zini per scoprire chi staccherà il pass per la finalissima. Formazioni che saranno impegnate nella gara di ritorno sabato 25 Maggio alle ore 20:30.

Claudio Ranieri lascia il Cagliari e il calcio. Dopo la straordinaria salvezza raggiunta con i rossoblù con una giornata di anticipo vincendo contro il Sassuolo, Sir. Claudio dice stop e si ritira dopo quasi quarant'anni di carriera.

Mauricio Pochettino avrebbe deciso di lasciare il Chelsea dopo appena una stagione. A riportarlo il The Telegraph, secondo cui l'allenatore argentino avrebbe deciso di comune accordo con il club di terminare la propria avventura allo Stamford Bridge.

Simon Kjaer saluta il Milan. Il difensore danese ha annunciato l'addio al club rossonero dopo quattro anni e mezzo. "Nel mio percorso di questi quattro anni sono arrivato ad un buon punto. Ma potevo ovviamente anche dare di più, per aiutare ancora di più. Sì, è il momento giusto”. Con la maglia del Milan Kjaer ha vinto uno scudetto e collezionato 120 presenze, segnando un gol.