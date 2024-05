Napoli, Juve, Lazio e Salernitana: le ultimissime

On Air

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, forse il simbolo più significativo della scalata della squadra dal fallimento allo scudetto, ha chiesto la cessione. Ufficialmente: lo ha fatto nel corso dei colloqui degli ultimi giorni andati in scena al centro sportivo di Castel Volturno con il ds Manna. Ritiene il suo ciclo concluso nonostante abbia un contratto fino al 2028 (con opzione fino al 2029), rinnovato l’estate scorsa.

L’ultima proposta della Juventus per Thiago Motta è già sul tavolo: 5 milioni di euro all’anno per tre stagioni. Lunedì è previsto un incontro tra i dirigenti della Juve e l’allenatore.

Da Maestrelli a Eriksson, da un allenatore campione d'Italia all'altro. Un'emozione dopo l'altra, tra amarcord e commozione. Dopo la festa per il cinquantesimo anniversario del primo scudetto lo scorso 12 maggio, l'Olimpico si prepara per un'altra giornata da brividi. Lazio-Sassuolo, infatti, sarà una nuova occasione per celebrare il passato. Questa volta la ricorrenza sarà dedicata al grande ritorno di Sven Goran Eriksson. Insieme a lui saranno presenti molti calciatori dello scudetto del 2000.

Piccola disavventura per Federico Fazio. Il centrale difensivo della Salernitana è stato operato d'urgenza a causa di un attacco di appendicite acuta. Lo ha reso noto il club granata attraverso un comunicato stampa.