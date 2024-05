Sinner, Napoli, Roma e Scarpa d'Oro: le ultimissime

On Air

Esordio con vittoria per Jannik Sinner al Roland Garros 2024. Il fuoriclasse azzurro piega in tre set (6-3, 6-3, 6-4) Christopher Eubanks (n.43 Atp) nel primo appuntamento sulla terra battuta di Parigi dopo due ore e 12' di partita. L'azzurro accede così al secondo turno dove sfiderà il padrone di casa Richard Gasquet.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è intervenuto questa mattina al convegno “L’Italia è un paese razzista?” al centro congressi Jambo di Trentola Ducenta. Con lui, tra gli altri, anche il difensore del Napoli, Juan Jesus. Il patron azzurro in queste ore è molto impegnato per la definizione dell'arrivo in panchina di Antonio Conte. Lo stesso De Laurentiis ha detto: "I prossimi dieci giorni saranno decisivi".

La Roma da oggi sa che il prossimo anno giocherà l'Europa League. Il sogno è la finale nei Paesi Baschi il 21 maggio 2025, prima però c'è un percorso che, con la nuova formula, vede la Roma testa di serie numero 2. La numero uno è la vincente della Conference League. Con la nuova formula inoltre, potrebbe esserci il derby con la Lazio già dai gironi.

Il bomber del Bayern Monaco Harry Kane ha vinto la Scarpa d'Oro 2023-2024. Nonostante le critiche, ha dominato questa speciale classifica del gol fin dalla prima giornata, succedendo a Erling Haaland nell'albo d'oro. Il norvegese del Manchester City è finito terzo insieme a Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain. Il primo italiano? Lautaro Martinez dell'Inter, arrivato al quinto posto.