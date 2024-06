Roma, Fiorentina, Roland Garros e Volley: le ultimissime

Ci sono dei passi in avanti per lo Stadio della Roma. Infatti, è stato dichiarato inammissibile dal Tar del Lazio il ricorso amministrativo con il quale alcuni proprietari di unità immobiliari nell'area di Pietralata-Tiburtina, il quartiere romano dove potrebbe sorgere il nuovo stadio, contestavano tutte le determinazioni afferenti all'iter attivato dalla As Roma per la realizzazione del nuovo stadio nella città di Roma.

Raffaele Palladino sarà il nuovo allenatore della Fiorentina.

Il tecnico si è presentato alla stazione Santa Maria Novella di Firenze ieri, verso l’ora di cena, proveniente da Milano e totalmente solo. Senza rilasciare dichiarazioni. Testa bassa e concentrazione per l’avventura che lo aspetta alla guida della squadra viola.

Sarà Novak Djokovic contro Lorenzo Musetti al terzo turno del Roland Garros. Il carrarino, numero 30 del seeding, dopo l'ottimo esordio ha superato anche il francese Monfils in tre set. Il match è in programma nella sessione serale di oggi.

Volley Nations League: una bella partita giocata, una vittoria vicina. Poi il Brasile vince al tiebreak: 3-2. Verdeoro avanti 1-0, poi rimonta azzurra fino al 2-1. Pareggio e set decisivo. Il Brasile si mantiene imbattibile. L'Italia pronta a sfidare la Cina domani all'ora di pranzo.