Juve, Champions League, Roma e Di Maria: le ultimissime

Si preannuncia una dura e lunga battaglia legale tra la Juventus e Massimiliano Allegri, esonerato dopo le polemiche seguite al successo nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Nelle ultime ore il club bianconero ha infatti inviato la notifica di licenziamento per giusta causa al tecnico livornese, deciso a impugnare l'atto con un ricorso e a far valere le proprie ragioni di fronte al tribunale del lavoro.

A Wembley si gioca la finale di Champions League. Nel tempio del calcio, a Londra, si sfidano il Borussia Dortmund di Edin Terzic, grande rivelazione di questa edizione di Champions, e il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Borussia Dortmund-Real Madrid sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Canale 5 e per gli abbonati di Sky su Sky Sport Uno.

Il campionato è appena finito e l'obiettivo del ritorno in Champions League è sfumato per la Roma, ma i tifosi pensano già al futuro e tra questi ce n'è uno speciale come Francesco Totti, che dei giallorossi ha parlato a margine della sua partecipazione a CUR in Campo 2024, il format benefico di 'Calcio-Ultimi Romantici’. "De Rossi ha fatto un percorso positivo - ha detto l'ex capitano ai microfoni di TvPlay -, anche perché quando entri a metà campionato, non è mai semplice. È stato comunque bravo a cambiare rotta, non è riuscito a ottenere quello che tutti noi speravamo ma alla fine ha fatto un buon campionato".

Solo qualche giorno fa Angel Di Maria aveva ricevuta l'ennesima minaccia agli esponenti della criminalità organizzata di Rosario, città argentina dove è nato. Dopo aver aperto il fuoco in una stazione di servizio, infatti, due uomini incappucciati avevano lasciato un biglietto minatorio nei confronti dell'ex Juventus. "Di Maria ti stiamo aspettando. Firmato: Los Rosarinos". El Fideo, infatti, è in scadenza con il Benfica e avrebbe in programma di tornare al Rosario Central, squadra dove è cresciuto. Un ritorno non gradito ai narcos della zona, che però hanno visto l'intervento dell'autorità locali: un 23enne è stato arrestato nell'ambito delle minacce a Di Maria.