Real Madrid, Napoli, Roland Garros e MotoGP: le ultimissime

Il Real Madrid è sul tetto d’Europa! I blancos di Carlo Ancelotti vincono la Champions League per la quindicesima volta superando in finale il Borussia Dortmund per 2-0. Vantaggio di Carvajal al minuto numero 74, suggellato dal raddoppio di Vincious appena dieci minuti più tardi.

Il Napoli disputerà i trentaduesimi di Coppa Italia e per questo motivo si concluderà in anticipo il ritiro di Castel di Sangro. Inizialmente in programma dal 25 luglio al 10 agosto, con date che erano state già ufficializzate, il soggiorno in Abruzzo della squadra che presto sarà allenata da Conte terminerà con un giorno di anticipo, il 9 agosto, come comunicato dal club attraverso una nota indirizzata al Comune.

Bella vittoria per Jasmine Paolini, che approda agli ottavi di finale del Roland Garros superando in tre set la canadese Bianca Andreescu. Un successo meritato da parte dell’azzurra, che ha disputato un ottimo match.

Pecco Bagnaia è tornato alla vittoria nella gara Sprint, per un successo che mancava dal GP d'Austria della scorsa stagione. Prestazione impeccabile per l'alfiere Ducati, autore di una partenza perfetta e di una conduzione di gara che non ha lasciato scampo né alla consueta esplosività di Martin, né tantomeno alla furia agonistica di un Marc Marquez sempre più temibile.