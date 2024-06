Atalanta, Scalvini, Sinner e Serie C: le ultimissime

Gasperini, in conferenza, ha lanciato una bordata all'Inter: "Come colmare il divario con loro? Un modo è fare un miliardo di debiti facendo contratti incredibili, oppure non vendendo i giocatori migliori e comprando. La terza è guardando quello che sei con ambizione, con la lucidità di capire come va il mondo. Altrimenti sono solo parole che riempiono la bocca”.

Giorgio Scalvini ha dovuto dire addio al sogno Europeo a pochi minuti dalla fine della stagione. Nella sfida contro la Fiorentina, quella arrivata fuori tempo massimo perché non c'erano slot per recuperarla prima, il difensore classe 2003 ha rimediato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio pesantissimo che lo costringerà a stracciare il biglietto aereo per la Germania, ma anche a saltare tutte le gare di questo 2024.

Continua il cammino di Jannik Sinner al Roland Garros. Il numero due al mondo, che aveva già sconfitto Eubanks, Gasquet e Kotov, ha battuto negli ottavi di finale il francese Moutet in quattro set. Sulla strada di Sinner nei quarti di finale ci sarà il bulgaro Grigor Dimitrov. Il match si giocherà domani.

Non solo la finale dei play off di Serie B. Nella serata di ieri sono andate in scena anche le semifinali di ritorno dei play off di Serie C che hanno visto la Campania veder sfumare i sogni di un’altra squadra in cadetteria con le eliminazioni di Avellino e Benevento e una finale che sarà giocata fra Vicenza e Carrarese.