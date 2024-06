Lazio, Roma, Milan e Napoli: le ultimisisme

Lotito blocca Guendouzi, non ha alcuna intenzione di cederlo. La convinzione di Fabiani è ancora più granitica rispetto a qualche settimana fa: il centrocampista francese è stato acquistato l’estate scorsa perché farà parte del nuovo ciclo e del progetto anche nella prossima stagione. Stesso discorso per Rovella e Isaksen, altri due nuovi acquisti finiti nel cono d’ombra, in misura e per motivi differenti, negli ultimi mesi. Il concetto era stato spiegato a Tudor nei colloqui avvenuti prima dell’ultima partita di campionato con il Sassuolo (domenica 26 maggio) e sono stati ribaditi nei recentissimi contatti telefonici.

Chiesa alla Roma può essere il vero colpo dell’estate, l’ennesimo messo a segno dai Friedkin. Non è più un segreto che De Rossi speri che il corteggiamento possa concretizzarsi in qualcosa di più serio. Anche senza la Champions Ghisolfi tenterà di aprire la trattativa, e cercherà di regalare questo grande colpo ai tifosi romanisti.

Il nome che circola con insistenza in casa Milan è sempre quello di Youssouf Fofana: il centrocampista francese di proprietà del Monaco è reduca da un ottimo campionato giocato nel Principato. Impegnato dal tecnico in 35 occasioni fra Ligue 1 e Coppa di Francia ha realizzato quattro e quattro assist. Bottino interessante per un giocatore che ha più la fase difensiva nelle sue corde che quella offensiva.

Walid Cheddira ha salutato il Frosinone attraverso un post sul suo profilo Instagram. Non sono bastati i suoi 7 gol in 36 partite per salvare i ciociari. Concluso il prestito, l'attaccante marocchino fa rientro al Napoli: "Non è facile esprimere l’immensa gratitudine che provo per questi colori, questa Società e soprattutto questa bellissima tifoseria”.