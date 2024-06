Fiorentina, Juve, Lazio e Serie C: le ultimissime

Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'annuncio del nuovo allenatore è arrivato oggi nel corso dell'incontro al Viola Park con il direttore generale Ferrari e il ds Pradè

Dopo il licenziamento per giusta causa notificato dalla Juve ad Allegri e la previsione di un ricorso da parte di quest'ultimo, alla fine la società e il tecnico livornese hanno trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto che scadeva nel giugno 2025. Ad annunciarlo la stessa Juve con un questa nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Juventus Football Club e Massimiliano Allegri comunicano di aver di comune intesa concordato la risoluzione del contratto di prestazione sportiva al termine dell’attuale stagione sportiva”.

La Lazio e Tudor avanti insieme, ma con ancora diversi dubbi da sciogliere. Il secondo incontro tra le parti ha portato a un'ulteriore fumata grigia: restano distanze di vedute sul mercato e sulle prospettive tecniche della rosa. Le parti si terranno in contatto telefonico, anche se Tudor tra poche ore ripartirà per la Croazia e per le vacanze.

La Serie C è ormai giunta alle sue battute finali, e questa settimana sarà quella decisiva per conoscere la quarta squadra promossa in Serie B dopo le tre prime classificate nei tre gironi (Mantova, Cesena e Juve Stabia); a contendersi il posto, le due finaliste playoff, Vicenza e Carrarese, che si affronteranno in un doppio confronto che vede in programma domani sera alle 21:00 la finale di andata, mentre la sfida di ritorno - quella decisiva - si giocherà domenica 9 giugno alle ore 17:30.

La sfida del 'Menti', come fa sapere la Lega Pro, è stata affidata al sig. Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco