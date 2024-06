Sinner, Napoli, Lazio e Inter: le ultimissime

Giornata storica per il tennis e, in assoluto, per lo sport italiano: Jannik Sinner è il nuovo numero uno al mondo. Il tennista azzurro sfrutta il ritiro di Novak Djokovic al Roland Garros per superarlo nella classifica Atp. Nel frattempo l’altoatesino non si ferma, batte in tre set il 33enne bulgaro Grigor Dimitrov e accede alle semifinali del torneo parigino.

L’avventura di Antonio Conte al Napoli sta per cominciare. Il nuovo tecnico azzurro in pectore è sbarcato nel pomeriggio a Roma per incontrare De Laurentiis e il ds Manna e preparare gli ultimi dettagli prima dell’annuncio. Conte firmerà fino al 2027: il contratto, dunque, è un triennale senza clausole e opzioni di uscita anticipata.

Pedro resta alla Lazio. Lo spagnolo, che sembrava destinato a lasciare il club biancoceleste (la passerella finale e i saluti dopo la gara con il Sassuolo avevano fatto pensare a un congedo), in realtà non ha manifestato alcuna intenzione di andarsene dalla Capitale. Al contrario, il suo desiderio è quello di rispettare il contratto in essere, quello che la scorsa stagione si è rinnovato automaticamente fino a giugno 2025 al raggiungimento della 25esima presenza, coincisa con il derby di Coppa Italia vinto 1-0 sulla Roma.

Denzel Dumfries ha il contratto in scadenza tra un anno e questo potrebbe metterlo sulla porta d'uscita dall'Inter. Sulle sue tracce c'è l'Aston Villa che fa sul serio, al punto che il direttore sportivo Monchi ha già contattato gli agenti dell'esterno destro olandese per sondare la situazione e capire i margini della trattativa.