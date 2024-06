Lazio, Napoli, Juve e Under 21: le ultimissime

Da un lato crescono le possibilità di una conferma di Tudor, dall'altro aumentano quelle di un addio di Guendouzi. Per il calciatore potrebbe arrivare una proposta concreta dell’Aston Villa, pronto ad offrire 30 milioni oltre al blasone della partecipazione alla prossima Champions.

Conte al Napoli: è il giorno della firma e dell’annuncio. La lunga attesa per i tifosi azzurri è terminata. Sta per iniziare una nuova era dopo la travagliata stagione successiva alla vittoria dello scudetto, iniziata con l'addio di Spalletti.

Da mesi la Juventus sta lavorando per garantirsi Teun Koopmeiners e adesso i tempi sono maturi per piazzare il grande colpo di mercato. I bianconeri hanno trovato l’accordo con l’agente del centrocampista olandese per un contratto quinquennale, da 4 milioni di euro netti a stagione più bonus, e sono pronti a formulare l’offerta giusta per convincere l’Atalanta a cedere il proprio gioiello dopo una prima offerta respinta una decina di giorni fa. Giuntoli metterà sul piatto 30 milioni di euro “cash” e il cartellino del difensore Dean Huijsen.

L'Italia Under 21 del commissario tecnico Carmine Nunziata ha affrontato i pari età del Giappone nella prima partita della cinquantesima edizione del Torneo di Tolone. Gli Azzurrini hanno guadagnato i primi tre punti del girone B, in cui ci sono anche a Ucraina, Panama e Indonesia, vincendo 4-3.