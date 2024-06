Napoli, Bologna, Roma e MotoGP: le ultimissime

È ufficiale, come da tradizione con un tweet di De Laurentiis: Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Adl ha pubblicato una foto con Conte che firma il contratto e la scritta: "Benvenuto Antonio”. Arriva anche il comunicato del Napoli con le prime parole di Conte e De Laurentiis. Il presidente dice: "Antonio è un top coach, oggi si apre un ciclo importante nelle storia del Napoli". Conte aggiunge: "Sono felice ed emozionato, l'impegno mio e del mio staff sarà totale".

Vincenzo Italiano si appresta a diventare il nuovo allenatore del Bologna. Dopo una settimana di trattative è fatta e l'intesa è totale: l'ormai ex tecnico della Fiorentina prenderà il posto di Thiago Motta sulla panchina rossoblù e guiderà la squadra in Champions League. È a Casteldebole per la firma sul contratto biennale a circa due milioni di euro a stagione.

Ha rappresentato la prima vera intuizione di Daniele De Rossi da allenatore. E non è un caso che il tecnico della Roma, campione del Mondo con oltre 100 presenze in Nazionale, l’abbia avuta per un ragazzo che ha praticamente il suo stesso ruolo. Matteo Prati, vent’anni compiuti lo scorso dicembre, è stato uno dei titolari del Cagliari di Ranieri, protagonista di una salvezza in cui lui ha avuto un ruolo fondamentale. Sarebbe lui la prima richiesta dell’allenatore giallorosso per il mercato.

La notizia delle notizie è ora ufficiale: Marc Marquez vestirà di Rosso, e sarà compagno di Pecco Bagnaia in Ducati nel 2025. Un news che era già nell'aria da diversi giorni, dal momento in cui Jorge Martin aveva sorpreso tutti firmando con Aprilia, e alimentata dai rumors che vorrebbero Enea Bastianini in KTM a partire dalla prossima stagione.