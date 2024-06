Nazionale Under17, Lazio, Bologna e Roland Garros: le ultimissime

L'Italia Under 17 per la prima volta è Campione d’Europa. Gli Azzurrini, guidati da un Camarda in grande forma, hanno superato per 3-0 il Portogallo nella finale del torneo.

Igor Tudor, secondo quanto raccontato da Sky Sport, ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Lazio in questi minuti. Troppa la distanza tra le parti per il progetto futuro e dopo gli incontri degli ultimi giorni si è arrivato alla conclusione che l'addio è la decisione migliore per tutti.

A una settimana dalla finale di Conference League persa con la Fiorentina, Vincenzo Italiano ha firmato il contratto per diventare il nuovo allenatore del Bologna, che nella prossima stagione giocherà in Champions League. Arrivato in mattinata al centro sportivo di Casteldebole, ha incontrato l'ad Claudio Fenucci, il responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori e il direttore sportivo Marco Di Vaio.

Dopo la gioia per Jannik Sinner, nuovo numero uno del mondo, l'Italia del tennis esulta per Jasmine Paolini, che per la prima volta approda alla semifinale del Roland Garros e di un torneo Slam in generale: sfiderà la russa Mirra Andreeva. Sul 'Philippe-Chatrier' l'azzurra compie una vera e propria impresa eliminando Elena Rybakina, numero 4 del mondo.