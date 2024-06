Lazio, Roma, Napoli e Atalanta: le ultimissime

Le dimissioni dell’allenatore croato Igor Tudor hanno avviato un nuovo capitolo per quanto riguarda la panchina della Lazio. Ieri il club ha ufficializzato l’addio del tecnico dopo appena 79 giorni dal suo insediamento. Ora la società è pronta ad avviare un nuovo progetto per la prossima stagione. I nomi più caldi sono quelli di Baroni e quello di Maurizio Sarri, che potrebbe tornare dopo l’addio di marzo.

A Trigoria si costruisce la nuova Roma, nell’ufficio di Ghisolfi si pianificano gli obiettivi di mercato. E magari si trasformano anche i sogni in realtà. Ed è per questo che la prossima settimana Fali Ramadani, l’agente di Federico Chiesa, sarà a Roma. Per parlare con il club, ascoltare di persona l’interessamento di Ghisolfi e De Rossi e capire se ci potranno essere dei margini di manovra per una trattativa.

La nuova era del Napoli di Antonio Conte è cominciata ieri, quando è arrivata l'ufficialità dello sbarco del salentino all'ombra del Vesuvio. Ora Aurelio De Laurentiis è chiamato a costruire una squadra all'altezza che possa puntare allo scudetto, partendo dalle conferme: il nuovo tecnico ha chiesto quelle di una decina di giocatori. Per rimpiazzare un’eventuale partenza di Osimhen, il preferito è Lukaku.

Un infortunio che mescola le carte dell'Italia, ma che allo stesso tempo stravolge i piani dell'Atalanta. Martedì Giorgio Scalvini è stato sottoposto a un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore, un'operazione che tra riabilitazione e recupero traduce i tempi in circa sei mesi, motivo per il quale l'Atalanta dovrà intervenire sul mercato andando a prendere almeno due centrali di difesa.