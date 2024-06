Lazio, Napoli, Bologna e Serie A: le ultimissime

In queste ore la Lazio avrebbe trovato l'accordo verbale con Marco Baroni. L'ex tecnico scaligero è atteso a Roma nelle prossime ore dove si incontrerà la società per limare i dettagli e mettere tutto nero su bianco. L'idea sarebbe quella di proporgli un biennale con opzione per il terzo anno.

Romelu Lukaku, anni 31, è uno dei principali obiettivi per l'attacco del Napoli. Piace a Conte con cui ha segnato 64 gol nei due anni all'Inter. Intervistato da RTL Sports, l'attaccante del Chelsea ha rivelato: "Conte è stato il miglior allenatore che ho avuto finora in carriera". Un'altra conferma del rapporto speciale che c'è tra i due. Ora il futuro del bomber belga è in bilico: "Nella mia testa, l'ho già capito. So cosa succederà. A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente ufficiale. Ma deciderò io. Ho il controllo della mia situazione”.

I primi contatti tra il Bologna e Alessandro Florenzi ci sono già stati. Gli uomini di mercato rossoblù hanno cercato il classe 1991 del Milan per sondare il terreno e manifestare il proprio interesse. Il profilo del giocatore campione d'Europa in carica con l'Italia sembra essere quello giusto per aggiungere esperienza internazionale ad una rosa che dovrà affrontare la Champions League.

Si chiama Puma Orbita il nuovo pallone della prossima Serie A, stagione 2024/25. Verrà presentato ufficialmente oggi, è ispirato all’heritage, alla storia e alla tradizione del campionato italiano. Il pallone è caratterizzato da grafiche che richiamano le colorway degli anni ’80 e ’90 con elementi geometrici dai colori vibranti e contrastanti, che spiccano sui 12 grandi pannelli a forma di stella con un numero ridotto di cuciture per consentire una migliore connessione con il pallone.