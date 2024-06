Lazio, Roma, Milan e Roland Garros: le ultimissime

Igor Tudor ha deciso di annullare la conferenza stampa chiarificatrice dopo la separazione con la Lazio. L'incontro con i giornalisti era previsto per la giornata di oggi. Nel frattempo a Roma si attende in queste ore l’arrivo di Baroni per la firma sul contratto biennale che lo legherà al club biancoceleste.

Sta per arrivare uno degli appuntamenti più importanti per il lancio della nuova stagione giallorossa: oggi venerdì 7 giugno, partirà la campagna abbonamenti As Roma per la stagione 2024-2025. Dalle 12 del 7 giugno inizierà ufficialmente la campagna abbonamenti dell'AS Roma che si articolerà in due macro-fasi:

- fase 1: dalle 12 del 7 giugno alle 18 del 26 giugno (rinnovi/nuovi abbonamenti);

- fase 2: vendita libera (dalle 12 del 27 giugno).

Il Milan vuole mettere a segno un colpo in attacco per l’estate. C’è tutta l’intenzione del club di fare un tentativo per obiettivi complicati ma che allo stesso tempo, se andassero in porto, infiammerebbero la piazza. Il nome che mette d’accordo tutta la dirigenza al quarto piano di via Aldo Rossi è Joshua Zirkzee del Bologna. Il 23enne sarebbe l’acquisto in grado di riportare entusiasmo in una piazza depressa dopo un finale di stagione deludente.

Sinner e Alcaraz giocheranno oggi, venerdì 7 giugno, alle 14:30. Una semifinale che sembra più una finale anticipata. Sarà la prima partita di Jannik da numero uno al mondo e anche la prima semifinale del Roland Garros in carriera. Di fronte si troverà lo spagnolo, attuale numero 3 al mondo