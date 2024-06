Roma, Kroos, Camarda e Nba: le ultimissime

On Air

La prossima settimana Fali Ramadani, l’agente di Federico Chiesa, sbarcherà nella capitale per incontrare Florent Ghisolfi, nuovo direttore sportivo della Roma ma vecchia conoscenza del procuratore sportivo. Federico Chiesa per la Roma resta ancora un sogno, una suggestione, al massimo un’idea. Il club non affonderà il colpo sul ragazzo di ventisei anni, aspetterà di capire bene la situazione tra lui e la Juventus.

Intervistato da Kicker, Toni Kroos ha raccontato la sua scelta di smettere all'età di 34 anni: "Mi fermo perché voglio semplicemente essere ricordato come il 34enne Toni Kroos, che alla fine ha giocato la sua migliore stagione con il Real. L'ho fatto. Considero un complimento il fatto che molte persone pensino che questo momento stia arrivando troppo presto”. "Voglio stare soprattutto con la mia famiglia. Continuerò il podcast con mio fratello Felix. E lavorerò nelle giovanili del Real”.

Oltre alla coppa, Camarda si è portato a casa anche il premio come miglior giocatore del torneo. Complice anche il rigore decisivo segnato nei quarti di finale contro l'Inghilterra. L'attaccante della Primavera del Milan, che pochi mesi fa ha sfiorato la vittoria della Youth League, ha chiuso il torneo al secondo posto nella classifica capocannonieri, alle spalle di Rodrigo Mora.

Boston vince gara 1 delle Nba Finals. I Celtics incantano il 'TD Garden' con una prestazione da urlo: 107-89 il punteggio finale contro i Dallas Mavericks che non riescono a trovare le contromisure per arginare l'estro dei padroni di casa.