Sinner, Lazio, Paolini e Palmisano: le ultimissime

Una battaglia vera quella tra Sinner e Alcaraz nella semifinale andata in scena sulla terra rossa del Roland Garros e a vincerla è stato lo spagnolo, più concreto nella seconda parte della sfida in cui l’italiano ha pagato un po’ di stanchezza.

Mentre sembra che Baroni abbia firmato un contratto biennale con la Lazio questo pomeriggio, arriva la presa di posizione della Curva Nord che - con un comunicato - esprime tutto il proprio dissenso in merito alla scelta del club di Lotito per il successore di Tudor. Ecco il testo completo: "Siamo arrivati al culmine di questo teatrino! I tifosi della Lazio, per amore e solo per amore di essa, non accettano un ridimensionamento di nessun genere! In un calcio dove tutte le società si responsabilizzano e puntano a una crescita a 360 gradi, la nostra Lazio si trova ostaggio di una gestione volta unicamente ad esaudire gli interessi personali di Claudio Lotito. Non accettiamo questa gestione mediocre e, come difensori della Nostra Lazio, abbiamo il dovere di prendere posizione, noi, come tutti i tifosi stanchi di questa dittatura, abbiamo il dovere di presenziare e dimostrare pacificamente tutto il nostro dissenso. Tutti avrete finalmente modo di dare concretezza alle migliaia e migliaia di critiche che hanno riempito i social in questo periodo, tutti avrete modo di dimostrare il dissenso con la vostra presenza verso questa gestione provinciale che nessuno di noi si merita, che la città non si merita. Tenetevi pronti per dare vita alla più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell'ambiente sportivo romano. Non prendete impegni per il prossimo weekend…".

Parigi terra di conquista per l'Italia del tennis. Jasmine Paolini e Sara Errani, infatti, hanno centrato la finale del torneo di doppio femminile del Roland Garros. In semifinale le azzurre hanno battuto l'ucraina Marta Kostyuk e la rumena Elena-Gabriela Ruse con il punteggio di 1-6 6-4 6-1.

Antonella Palmisano vince la 20 km di marcia a Roma ed è sul trono d’Europa. La campionessa azzurra apre con il botto gli Europei di Roma: la prima medaglia d'oro è sua.