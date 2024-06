Napoli, Nazionale, Udinese e padel: le ultimissime

On Air

Il mercato del Napoli svolterà immediatamente dopo la cessione di Victor Osimhen, che sembra praticamente certa. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis è in contatto personalmente con i vertici del PSG, anche perché i rapporti tra il presidente e Nasser Al-Khelaifi sono idilliaci. La soluzione alla questione legata al nigeriano arriverà entro un paio di settimane.

Nicolò Barella questa mattina, verso le 9.30, è stato sottoposto agli esami di controllo per verificare la contrattura al quadricipite della coscia destra rimediata nei giorni scorsi. Il centrocampista dell'Inter si era fermato nell’imminenza del test di Bologna con la Turchia. Il comunicato della Figc sugli esami ha confermato l'ottimismo sulle sue condizioni. La risonanza magnetica eseguita stamattina a Firenze, infatti, ha evidenziato un netto miglioramento.

Fabio Cannavaro, nonostante la salvezza ottenuta all'ultima giornata, non continuerà a ricoprire il ruolo di tecnico dell'Udinese. Ad annunciarlo è lo stesso ex Pallone d'Oro con un post sul proprio profilo Instagram:

"Il Presidente Pozzo mi ha comunicato oggi la decisione della società di non continuare il nostro rapporto professionale.

Lo ringrazio per l’opportunità che mi è stata concessa, e mi dispiace non poter continuare questo breve ma intenso viaggio che nell’ultimo mese e mezzo di campionato ci ha portato a compiere una grande ed emozionante impresa”.

Il rosso della terra dei campi da tennis degli Internazionali ha lasciato posto al blu dei campi da padel. Il Foro Italico cambia ancora pelle e grazie al lavoro della squadra di Sport e Salute in appena 10 giorni il cambio di look si è completato. Dal 18 al 23 giugno via al Bnl Italy Major Premier Padel che vedrà Coello-Tapia nel maschile e Ortega-Triay nel femminile tentare di bissare i trionfi ottenuti nella scorsa stagione.